(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: o quadro do dia aponta mudança favorável e satisfação nas suas relações sociais e com o público. Interesses: boa posição por seu ânimo e a vontade para ampliar ganhos. Fase de crescimento material com lucro no trabalho. Vida íntima: seja realista com íntimos. Lembrança e saudade.