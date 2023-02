(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: momento de convivência complicada com outras pessoas em razão de exigências e exageros nas demandas e pedidos. Por isso, mude a forma de agir. Interesses: evite se comprometer com suas dívidas e novos e longos compromissos. Vida íntima: surpresa com notícias de bom significado.