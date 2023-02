(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: este será um período em que sua liberdade pessoal ganhará mais importância. Assim, agindo com moderação e cuidado, alcançará o que deseja. Interesses: quadro de compensações com fatos inesperados no trabalho em dias favoráveis nas finanças. Vida íntima: afetividade sob críticas.