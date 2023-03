(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: sábado de entendimento fácil e decisão proveitosa para boa convivência em família. Interesses: um quadro favorável será gerado pelos bons aspectos que farão acertados os negócios com propaganda, mudança e compra e venda. Vida íntima: com íntimos, evite agir com excessivo rigor.

