(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: com boa influência este sábado trará uma aura mais favorável com ânimo conciliador e bom humor no trato pessoal. Interesses: você hoje deve administrar de forma contida seus interesses financeiros. Vida íntima: fatos inesperados podem alterar seus planos íntimos. Ouça conselho.

sábado