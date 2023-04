(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: em sábado que o verá agir com maiores rigor e firmeza no trato com pessoas próximas prevalece um quadro que revela mudança nas relações pessoais. Interesses: fim de semana de vantagem em fase de ganhos inesperados. Vida íntima: seja mais afável e conciliador com os mais íntimos.

sábado