(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: você vivencia momento pessoalmente positivo que poderá lhe trazer uma nova visão dos desafios do cotidiano. Interesses: forte aspecto realçará os seus dons de prudência e honestidade no trato com dinheiro. Isso guiará seus passos e o fará mais cuidadoso. Vida íntima: emotividade.