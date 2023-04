(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: bom aspecto trará maior afirmação de sua personalidade, ampliando seus conceito e prestígio. Interesses: quadro astrológico que realça benéfica posição em torno de interesses materiais e para as suas atividades do comércio. Vida íntima: surpresa com os que lhe são mais íntimos.

Tags:

sábado