(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: confrontado com fatos inesperados, evite reagir de forma brusca às provocações e desafios agindo com mais tolerância na relação pessoal. Interesses: dia positivo uma vez que agora serão geradas vantagens com o seu senso de justiça e equilíbrio. Vida íntima: encontro importante.