(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: procure, nestes dias, controlar seu ânimo exigente nas situações inesperadas envolvendo pessoas próximas. Interesses: agora estarão bem posicionadas as influências que regem seu trabalho com outras pessoas e o trato com grupos e sociedade. Vida íntima: atente às demandas íntimas.