(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: você deve hoje agir de forma mais prudente, sem exigências exageradas ou rigor excessivo em assuntos de família. Interesses: as posições do seu dia apontam favores em negócios e com o seu trabalho. Mas, seja cuidadoso nos compromissos financeiros. Vida íntima: emoções contidas.