(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: hoje, valorize a convivência e procure se aproximar das pessoas mostrando opinião e vontade com mais clareza. Interesses: bons aspectos irão moldar seus atos e, com isso, trazer uma boa aura de realização profissional, financeira e com os compromissos. Vida íntima: sensualidade.