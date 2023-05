(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: os aspectos que regem seu signo o farão agir por impulso e por suas próprias concepções em comportamento que pode lhe trazer desencontro com os amigos. Interesses: o momento é de estabilidade no campo financeiro. Bom desempenho com seu trabalho. Vida íntima: afetividade ampliada.