(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: os trânsitos por seu signo tornarão suas emoções mais profundas e os sentimentos mais nítidos com proveitosa relação com as pessoas mais próximas. Interesses: momento de vantagem com os assuntos das finanças e ligados a números. Trabalho favorecido. Vida íntima: alegria contida.