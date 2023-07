(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: um aspecto benéfico o verá hoje mais idealista e sonhador e isso se traduzirá em momentos felizes com as pessoas mais próximas. Interesses: boas influências sobre obrigações e exigências do seu trabalho. A rapidez de raciocínio irá ditar suas atitudes. Vida íntima: emotividade.