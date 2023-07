(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: agora começa de forma inesperada um tempo de mudança nas suas relações, lida com o público e assuntos da política. Interesses: agindo com empenho e dedicação no trabalho você alcançará seus objetivos em dias de vantagem com seu dinheiro. Vida íntima: saudade por boas lembranças.