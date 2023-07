(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: um bom aspecto hoje ampliará seu idealismo e trará maior determinação. Mas, controle seu senso crítico ao lidar com as pessoas pouco íntimas. Interesses: aproveite a boa indicação que moldará de forma favorável seu trabalho e o trato com dinheiro. Vida íntima: emoções contidas.