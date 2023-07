(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: forte influência o aconselha a buscar no diálogo o elemento conciliação e de harmonia em relação às demandas do cotidiano doméstico. Interesses: acerto em negócios e no controle de seu dinheiro. Vida íntima: tenha cuidado com as reações que devem ser mais medidas e bem pensadas.