(22 de novembro a 21 de dezembro) - Seu dia: com a boa influência de pessoa próxima você poderá hoje enfrentar demandas e desafios que, por passageiros, logo serão superados. Interesses: dia de conter gastos e ser objetivo com o seu trabalho. Mas, não agrave problemas com atitudes impensadas. Vida íntima: valorize o diálogo.