(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: seu cuidado e atenções geram aspectos benéficos com maior otimismo ao lidar com divergência e pequenos problemas do cotidiano. Interesses: você hoje será beneficiado por um quadro que trará novas opções para o trabalho e nos gastos e ganhos. Vida íntima: entendimento facilitado.