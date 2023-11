(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: diante de dúvidas e questionamentos, evite o quanto possível confiar em pessoas estranhas. Por isso, avalie bem as intenções daqueles com quem se relaciona. Interesses: vantagem com novos compromissos com dinheiro e em seus negócios. Vida íntima: afabilidade em sua convivência.