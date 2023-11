(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: hoje suas atitudes na lida com a rotina lhe trarão segurança pela objetividade e lucidez com que agir. Interesses: a determinação deve ser o elemento a guiá-lo na busca da tranquilidade com dinheiro e problema financeiro. Vida íntima: o dia aponta sensibilidade nas suas relações.