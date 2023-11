(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: fatos marcantes o farão agir com disposição e harmonia doméstica para bem conduzir seus novos planos. Interesses: momento de equilíbrio nas finanças é o que lhe reservam as influências para hoje. Vida íntima: apoio e conselho não devem ser ignorados nas relações com os íntimos.