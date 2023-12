(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: fatos novos o farão rever suas decisões sobre fatos que o preocupam no cotidiano dos relacionamentos familiares. Interesses: boa interação com pessoas próximas no trabalho, se o tiver. Tranquilidade com seu dinheiro. Vida íntima: são estáveis as influências sobre os seus afetos.

