(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: saiba usar da palavra ao seu favor e não se deixe envolver pelas pessoas com as quais, embora próximas, não tenha muita intimidade. Interesses: semana de preocupações com as finanças, apesar das boas indicações para o seu trabalho. Vida íntima: atente às carências dos mais íntimos.