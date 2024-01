(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: em dias pessoalmente benéficos você estará sensível à crítica ou avaliação depreciativa partida de pessoas amigas. Não reaja e aceite opiniões. Interesses: quadro de acerto com assuntos profissionais e boa gestão de suas finanças. Vida íntima: surpresa com as relações próximas.