(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: momento de avaliar suas decisões com pessoas próximas. Interesses: você poderá agora enfrentar novo desafio com seu trabalho e na rotina de negócios. Nas finanças, o seu dia pede prudência com maior controle das dívidas e gastos. Vida íntima: prova de afeto com gestos de íntimos.