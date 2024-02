(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: uma aura de muita positividade especialmente em relação à aceitação de suas decisões no cotidiano mudará seu ânimo. Interesses: bom trato com dinheiro em dia de exigências na rotina de trabalho das tarefas habituais. Vida íntima: seja tolerante ao lidar com as demandas íntimas.