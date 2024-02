(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: você hoje se cercará de uma aura de vantagem na rotina com influência que se faz em favor de seu entendimento com as pessoas. Interesses: começam agora a se acentuar previsões que apontam maiores acuidade e acerto com suas finanças. Vida íntima: procure mudar o seu modo de agir.