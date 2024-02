(22 de novembro a 21 de dezembro) - Destaque: a chegada do Sol a Gêmeos o influenciará nos assuntos da sua 4ª casa zodiacal afetando sua vida em família, o lar, suas raízes e bases que formam o seu caráter. Hoje: procure ajuda para superar dificuldades que vêm do passado. Por isso, aja com cuidado com as pendências. Intuição.