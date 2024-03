(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: quadro de bom encaminhamento de assuntos pessoais e de família. Mas, agora, procure ver com maior realismo e vontade as intenções alheias. Interesses: na rotina profissional há quadro de acerto. Bom momento nas finanças. Vida íntima: procure buscar o diálogo com os mais íntimos.