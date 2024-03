(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: são positivas as indicações que regerão seu comportamento, ações e atitudes em dia de regência da Lua em signo do Fogo. Interesses: tolerância e boa influência na sua forma de agir com os desafios de trabalho. Vida íntima: momento de rever decisões para ter pendência superada.

Tags:

março 2024