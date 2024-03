(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: sua forma contida de se comportar poderá levá-lo a encontrar boa solução para problemas pendentes ligados à família. Interesses: nos assuntos materiais e no trabalho é melhor demonstrar dose maior de tolerância com as pessoas. Vida íntima: demonstre seus sentimentos e gratidão.

