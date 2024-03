(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: pessoalmente esta fase pode ser de muita exigência e desgastante. Por isso, prepare-se. Interesses: no campo material você será favorecido nos próximos dias por estabilidade e um quadro de compensação com ocupação regular e profissão. Vida íntima: posicionamento estável no amor.

Tags:

Domingo | março 2024