(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: período benéfico para as relações pessoais em quadro positivo e acerto nas decisões. Interesses: dias de medidas inteligentes na lida com dinheiro com novo ânimo pelo êxito de seus projetos no trato do trabalho. Vida íntima: procure ceder em pequenas coisas. Harmonia e confiança.

