(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: a posição para hoje molda seus atos e mostra que você estará muito dependente de decisão alheia com as suas obrigações e novos planos e desejos. Interesses: influências positivas apontam versatilidade e habilidade com os encargos de trabalho. Vida íntima: entendimento e harmonia.