(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: quadro que o beneficiará nas atividades de rotina e nos assuntos que dependam do público. Interesses: fortes influências se materializarão no sentido de ganhos e aumento de patrimônio. No trabalho, aja com cautela com os estranhos. Vida íntima: quadro de confiança que o alegrará.