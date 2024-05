(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: no passar dos dias releve as críticas e as faça razão de aprendizado para mudar o rumo da rotina. Interesses: na sua lida de trabalho as influências se farão sobre relações com associados e o público, trazendo prestígio, poder e renome. Vida Íntima: relações confusas. Incerteza.

Tags:

Domingo