(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: há agora aspecto que o verá envolvido por amigos em fase de bom uso de sua imaginação. Com isso, você se sentirá realizado. Interesses: dia que o verá com um comportamento bem envolvido com a rotina de trabalho. Fase financeiramente benéfica. Vida íntima: iniciativas acertadas.