(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: durante esta fase procure agir de forma mais pensada e controlada nas exigências da lida com a família. Interesses: toda a as atenção agora se voltará para a rotina de trabalho em dias benéficos para as suas finanças. Vida íntima: solução de pequenas questões com os mais íntimos.

Tags:

Domingo | Junho 2024