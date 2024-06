(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: com a forte influência de fatos novos e inesperados você deve agir com prudência para solucionar as divergências e desencontros com pessoas mais próximas. Interesses: dia benéfico nos assuntos financeiros. Compromissos de trabalho valorizados. Vida íntima: sensibilidade ampliada.

Junho 2024