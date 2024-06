(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: ao longo da semana você terá posição benéfica para o seu trato com parentes, amigos ou pessoas próximas. Interesses: dias de acerto nos compromissos com os quais terá melhor resultado quando tratar de dinheiro. Indicações benéficas no trabalho. Vida íntima: satisfação e alegria.

