(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: entendimento fácil e aberto com amigos mudará o rumo de algumas das suas decisões. Interesses: no campo material, aja de forma direta e firme para alcançar objetivos ligados a dinheiro, dívidas ou compromissos. Vida íntima: momento de satisfação com presença de uma pessoa íntima.