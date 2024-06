(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: com bons aspectos para seu signo haverá o afloramento de vantagem com destaque para influência de pessoa próxima com atitude que o afetará no cotidiano. Interesses: dias de acerto por criatividade e habilidade nas suas decisões de trabalho. Vida íntima: emotividade sob controle.

Tags:

Domingo | Junho 2024