(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: vivência moldada em influências que se darão de forma a trazer maior segurança para agir nas demandas rotineiras. Interesses: indicações que mostram atitudes acertadas que se cercarão do inesperado no trabalho e sua rotina. Evite as novas dívidas. Vida íntima: harmonia afetiva.