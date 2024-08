(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: momento de boa lida com amigos e parentes próximos com aspecto que mostra bons acontecimentos a se materializar nas suas relações próximas. Interesses: quadro de acerto com dinheiro, valores, economias e objetos ou jóias de maior valor. Vida íntima: evite agir de forma agressiva.