(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: bons aspectos irão alterar suas atitudes trazendo novo plano ou ideias. Interesses: seu dia mostra forma positiva acerto nas finanças com a mudança em decisões que, se tomadas com cautela, trarão benefícios à rotina. Vida íntima: preocupação com os que lhe são íntimos. Emoções.