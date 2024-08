(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: agora, com influência crescente da Lua em seu signo, seja prudente e não agrave problemas com atitudes de intolerância. Interesses: você poderá enfrentar com acerto os pequenos desafios em seu trabalho e na rotina de novos negócios. Vida íntima: lida íntima muito bem conduzida.