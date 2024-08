(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: bom aspecto em seu signo exerce influência forte com elemento de maior sensibilidade e novas iniciativas em sua forma de se comportar. Interesses: em negócio e compromisso com dinheiro você deve usar controle rígido e maior determinação. Vida íntima: partilha com boa convivência.

