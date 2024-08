(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: com um quadro favorável, seu ânimo se mostrará mais otimista na lida com a rotina desde que não mude planos por influência de pessoas próximas. Interesses: dia de consolidação de rumo no trabalho com boa administração de suas finanças. Vida íntima: solução de pendências íntimas.